Журналист Олег Ныпадымка, основатель газеты "Сегодня", умер в Киеве 8 февраля.

В Киеве умер известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка. Его не стало в ночь на 8 февраля, а причиной смерти Ныпадымки стала остановка сердца.

Об этом сообщила семья журналиста на его странице в Facebook.

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"Сегодня Олег умер. Время и место похорон пока неизвестно", - написали его родные в ночь на 9 февраля.

Олег Ныпадымка родился 21 января 1958 года. Факультет журналистики окончил в Кишиневском госуниверситете. Работал заместителем главного редактора в ряде украинских газет, в частности, "Финансовая Украина", "Всеукраинские ведомости", "Киевские ведомости".

В 1997 году Ныпадымка основал газету "Сегодня" и стал ее главным редактором. В следующем году получил звание Заслуженный журналист Украины.

По мнению журналистки Натальи Влащенко, тот вариант газеты был "лучшим за всю историю газетной журналистики" в Украине.

"Ему удалось собрать коллектив звезд, каждый из этих людей стал эпохой в украинской журналистике. Человек-эмоция, он всегда был полон идей, радовался каждой нашей удаче. Каждый мелочный провал считал личной трагедией", – Влащенко написала на своей Facebook-странице.

После увольнения из газеты "Сегодня" Ныпадымка вместе с единомышленниками основал еще один популярный проект – газету "Новая". Однако из-за нехватки финансирования газета просуществовала недолго.

Друзья, коллеги и знакомые Ныпадымки выражают свои соболезнования в связи с его смертью.

"Очень светлым человеком" назвала Ныпадымка первый заместитель Председателя ВР Ирина Геращенко, выражая в комментариях соболезнования родным и близким журналиста.