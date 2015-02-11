Украинские военные не обстреливали автостанцию в Донецке - Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил и.о. спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

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"Мы не ведем огонь по населенным пунктам, по тем позициям боевиков, которые расположены в тех местах, где находятся мирные жители Донбасса. Поэтому, если нас опять же будут обвинять в обстреле автостанции в городе Донецк, то эта информация не отвечает действительности, потому что это невозможно", - отметил Селезнев.

В свою очередь спикер АТО Анатолий Стельмах отметил, что принципиальной позицией украинских военных является сохранение жизни и здоровья мирных жителей.

По сообщениям СМИ, обстрел в Донецке произошел сегодня около 6.20. По предварительным данным, снаряды попали в автобусы № 26 и 24. Автобусы сразу загорелись. Есть раненые и погибшие, информация уточняется.