Суд над Зайцевой может начаться сначала - СМИ (видео)

Сегодня на заседании стороны должны перейти к прениям.

В Киевском суде Харькова в 14 часов должны были начаться прения по делу резонансного ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Однако по состоянию на 17 часов они еще не стартовали, хотя на суд явились все участники процесса.

В начале заседания должно прозвучать то, что много месяцев было интригой: а именно, какое наказание прокуроры будут требовать для Зайцевой и Дронова - обоих обвиняют в нарушении правил дорожного движения, говорится в сюжете ТСН.

Впрочем, перед началом заседания защитник Дронова внезапно заявил отвод судье – мол, тот рассматривал дело необъективно.

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"То, как судья себя вел во время исследования доказательств, во время допроса свидетелей, во время допроса экспертов, мы считаем это было субъективно, не было принципа равенства сторон, не была предоставлена возможность защищаться нормально, как должно быть. Такое поведение судьи недопустимо в данном процессе", - заявил адвокат Сергей Перепелица.

"Поэтому в судебном заседании возникла пауза. Сейчас определяют, будет ли отвод судьи. Если назначат нового - это означает новое рассмотрение дела с самого начала. И тогда слушание затянется еще на долгие месяцы", - отмечают журналисты.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.