Завтра в Украину придет резкое потепление, температура за день поднимется на 9 градусов

Температура воздуха повысится на 4-9 градусов, в течение дня потеплеет до оттепели. Существенные осадки маловероятны, только на крайнем севере возможен небольшой снег и мокрый снег, а на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 3-10 мороза, днем 0-5 тепла.

В северных областях существенных осадков не ожидается, лишь местами небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью 3-10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 4 тепла.

В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью 2-8 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.

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В восточных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 4-10 градусов мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.

В южной части осадки маловероятны. Температура воздуха ночью от 4 мороза до 2 тепла, днем 0-5 градусов тепла.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 4-7 градусов мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Ветер в Украине юго-западный, 5-12 м/с.