Завтра в Украине будет солнечно, а в течение дня потеплеет на 15 градусов

Холодный воздух арктического происхождения в Украине еще удержится. Температура воздуха ночью 9-15 градусов мороза, днем потеплеет до 4 мороза - 3 градусов тепла, а на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 7-12 мороза, на северо-западе 0-5 мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла.

В северных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 10-15 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 тепла.

В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью 8-13 мороза, днем от 3 мороза до 3 тепла.

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В восточных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 10-15, днем 0-5 градусов мороза, на Донетчине местами до 2 тепла.

В южной части осадки маловероятны. Температура воздуха ночью от 4 мороза до 2 тепла, днем 0-5 градусов тепла.

В Киеве будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 10-13 градусов мороза, днем 2-4 градуса мороза.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с, на юге порывы до 15-20 м/с.