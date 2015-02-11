Завтра в Украине будет солнечно, а в течение дня потеплеет на 15 градусов
В четверг, 12 февраля, антициклон с запада по имени Габриэла расположится над Украиной и принесет везде сухую преимущественно солнечную погоду.
Холодный воздух арктического происхождения в Украине еще удержится. Температура воздуха ночью 9-15 градусов мороза, днем потеплеет до 4 мороза - 3 градусов тепла, а на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 7-12 мороза, на северо-западе 0-5 мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла.
В северных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 10-15 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 тепла.
В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью 8-13 мороза, днем от 3 мороза до 3 тепла.
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В восточных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 10-15, днем 0-5 градусов мороза, на Донетчине местами до 2 тепла.
В южной части осадки маловероятны. Температура воздуха ночью от 4 мороза до 2 тепла, днем 0-5 градусов тепла.
В Киеве будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 10-13 градусов мороза, днем 2-4 градуса мороза.
Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с, на юге порывы до 15-20 м/с.