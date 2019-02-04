Посольство США призвало Россию немедленно освободить активиста Бекирова

Американские дипломаты также призвали РФ освободить и других украинских политических заключенных.

Посольство Соединенных Штатов Америки призвало Российскую Федерацию немедленно освободить незаконно арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

"Россия, отпусти Бекирова и всех украинских политических заключенных немедленно! Крым - это Украина", - подчеркнули в посольстве.

Американские дипломаты напомнили, что 55 дней назад Россия незаконно задержала крымского татарина Эдема Бекирова, когда он попытался навестить свою пожилую мать.

"Россия также отказала Бекирову, имеющему ампутацию, в надлежащем медицинском уходе. Недопустимо", - завили в посольстве США.

Читайте такжеАдвокат рассказал об условиях содержания арестованного крымскотатарского активиста Бекирова

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ РФ в Симферополе.

Активиста обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Ему недавно сделали сложную операцию на сердце, но не оказывают медицинской помощи. Также у Бекирова ампутирована нога.

На следующий день после задержания так называемый "суд" в Симферополе избрал Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.

15 января украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Бекирова вывозили в симферопольскую больницу на медобследование. 18 января стало известно, что Бекирова вернули в СИЗО, хотя его обследование должно было длиться две недели.

23 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что состояние Бекирова резко ухудшилось.