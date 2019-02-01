Смертельное ДТП с полицейскими под Одессой: суд арестовал 75-летнего водителя грузовика

Водитель фуры свою вину не признает и утверждает, что правил дорожного движения не нарушал.

Киевский районный суд Одессы сегодня арестовал водителя грузовика по подозрению в совершении ДТП, в результате которого 29 февраля, погибли двое следователей полиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, подозреваемый взят под стражу по ходатайству прокуратуры.

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В ведомстве проинформировали, что вечером, 29 января, будучи за рулем автопоезда с тягачом Volvo и полуприцепом-контейнеровозом, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу на автодороге «Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши».

Отмечается, что это привело к лобовому столкновению с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz и легковым автомобилем Mazda, который двигался позади.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автобуса - 22-летний мужчина и 24-летняя женщина (оба сотрудника полиции) погибли на месте. Еще один человек сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Мера пресечения в виде содержания в СИЗО избрана сроком на 59 суток без возможности внесения залога.

Как уточнил УНИАН представитель прокуратуры, водитель Mazda находится в состоянии комы.

Также отмечается, что 75-летний водитель фуры свою вину не признает, утверждая, что правил дорожного движения не нарушал и «шел по своей полосе». У этого водителя - 50-летний опыт вождения.