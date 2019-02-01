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Украинский адмирал предрек разрушение Крымского моста

13:49, 01 февраля 2019
Общество
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Керченскому мосту предрекли печальное будущее / фото twitter.com/KrimRt

Об этом заявил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко, сообщает "Радио Свобода".

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Говоря о проходе украинских кораблей через Керченский пролив, который закончился захватом моряков, Воронченко отметил, что он планировался во исполнение решения СНБО.

"То, что там какие-то слухи распространяет президент Российской Федерации, мол они шли подрывать мост, — да кому этот мост ваш нужен?! Даже при наличии того вооружения на катерах. Ну это абсурд — идти какими-то камикадзе взрывать тот мост. Он и так завалится через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на сломе тектонических плит", — считает он.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.

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Теги: #ВМС#крымский мост