Минкульт изменит название бывшей УПЦ МП в случае ее отказа сделать это самостоятельно

27 декабря 2018 года вступил в силу закон, который позволит переименовать УПЦ Московского патриархата с указанием ее принадлежности к России.

Министерство культуры изменит название бывшей УПЦ Московского патриархата в госреестре в случае отказа этой церкви сделать это самостоятельно в отведенный законом срок.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат, председатель подкомитета в сфере свободы совести и религиозных организаций Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский.

«В официальном реестре изменят это название, его изменит регистрирующий орган - Министерство культуры», - ответил он на вопрос, что будет, если бывшая УПЦ МП не изменит название в отведенный законом срок.

По словам Еленского, Министерство культуры действует по закону. «Этот государственный орган сделал экспертизу, определил, кто попадает под норму закона об изменении названия, далее он предупредил этих людей, и дальше он будет действовать по закону», - отметил депутат.

Еленский напомнил, что Минкульт обнародовал перечень религиозных организаций, которые подпадают под действие частей 7 и 8 статьи 12 закона "О свободе совести и религиозных организациях", которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) относительно названия организации.

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Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, который позволит переименовать УПЦ МП с указанием его принадлежности к России.

Законом устанавливается, что религиозная организация, которая непосредственно или как составная часть религиозной организации, является частью религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, признанном государством, которое осуществило военную агрессию против Украины и временно оккупировало территорию Украины, обязана в своем полном названии, указанном в ее уставе, отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации.

Такие изменения религиозные организации должны внести в свои уставы в течение 4 месяцев, общины - в течение 9.

Также церковь, подчиненная государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в воинских частях.

22 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Законом вносятся изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", которыми определено, что религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением).

В законе указано, что решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины. Такие общее собрание религиозной общины могут созываться ее членами. Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются не менее чем двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимого для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом (положением).

Определено, что решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение.

27 декабря закон вступил в силу. Документ опубликован в № 248 официального парламентского издания "Голос Украины".