Чиновницы из Киевской области отдохнули на Мальдивах и угодили в скандал (фото)

Активистов заинтересовало, за чей счет чиновницы горсовета празднуют юбилей на Мальдивах.

Начальница финансового управления Бучанского горсовета Татьяна Симон и заведующая отделом пресс-службы Виктория Ляховец похвастались в соцсети Facebook своими фотографиями с отдыха на Мальдивах.

Похоже, на Мальдивах Ляховец праздновала свой 50-летний юбилей. В заметке на своей странице в Facebook именинница отметила локацией отель COCOON Maldives, сообщает движение "Чесно".

Отмечается, что неделя отдыха одного человека в этом отеле стоит более 3 тыс. долл., что, по курсу Нацбанка, составляет почти 90 тыс. грн.

Интересно, что, согласно декларации Виктории Ляховец, опубликованной на сайте НАПК, ее заработная плата за 2017 год составляла 175,7 тыс. грн, то есть примерно 15 тыс. грн на месяц. А значит, на отдых на Мальдивах она потратила чуть ли не половину заработанных за год средств.

В своей декларации чиновница отметила мужа и сына, который работает в газете “Бучанськие новости”. Их суммарный годовой доход не превышал 100 тыс. грн. Других сбережений у семьи Ляховец нет.

Читайте такжеВера Брежнева завела сеть сексуальными фото

Начальница финансового управления Татьяна Симон в своей декларации на сайте НАПК показала почти такой же годовой доход – около 180 тыс. грн. Кроме этого, она задекларировала подарок в неденежной форме стоимостью 73,5 тыс. грн. Других сбережений, если верить декларации чиновницы, у нее нет.

Движение "Честно" поинтересовалось у работниц горсовета, за чей счет они отдыхают, но пока ответа не получило. Вероятно, отдых все еще продолжается.

Но активистам удалось дозвониться к городскому главе Бучи – экс-регионалу Анатолию Федоруку. На вопрос, откуда у чиновниц взялись средства на дорогой отдых, он отметил, что готов провести расследование: "Если у вас возникают вопросы такого плана, пришлите, пожалуйста, обращение, и мы обязательно проведем внутреннее расследование, аудит, даже скажем, чтобы рассмотрели на морально-этической комиссии наших чиновников или сотрудников Бучанского городского совета".

Напомним, в январе 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко со своими близкими Новый год встретил на Мальдивах.