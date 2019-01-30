Взятка за российские сигареты: на Донбассе задержали контрразведчика СБУ и командира воинской части

Деньги злоумышленники требовали и получили за непрепятствование в переправке крупных партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Краматорске задержали оперативного работника Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения операции объединенных сил при получении взятки в 2,5 тысячи долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Указанные должностные лица были задержаны в городе Северодонецке непосредственно при получении неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США. Эти деньги оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствование в переправке крупных партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий», - говорится в сообщении.

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Майор СБУ и командир воинской части уже уведомлены о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды).

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения.

Ранее в Киеве задержали на взятке служащего Минрегиона.