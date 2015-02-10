Шевченковскую премию-2015 присудили только в четырех номинациях - СМИ

Как сообщает газета День, в Комитете по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко состоялся третий тур обсуждения конкурсных произведений, выдвинутых на соискание Национальной премии 2015 года.

По результатам тайного голосования лауреатами стали четверо художников по номинациям:

в номинации "Литература" - Юрий Щербак за трилогию "Время смертохристов", "Время большой игры" и "Время Тирана. Прозрение 2084 года";

в номинации "Литературоведение и искусство" - Константин Москалец за книгу эссе "Вспышки";

в номинации "Изобразительное искусство" - Николай Компанец за художественный цикл "Земля моих предков";

в номинации "Театральное искусство" лауреатом премии стал актер Национального театра имени Ивана Франко Петр Панчук за воплощение образа Тараса Шевченко.

Читайте такжеСостоялось вручение Шевченковской премииКак отмечает издание, в этом году члены Комитета решили не вручать премии в номинациях "Публицистика и журналистика", "Музыкальное искусство" и "Концертно-исполнительское искусство". Решение Шевченковского комитета уже утвердил его председатель Борис Олийнык.

Далее (по процедуре) секретариат представит документы победителей и свои протоколы в Администрацию президента Украины, чтобы глава государства подписал соответствующий указ. Планируется, что по традиции, церемония награждения состоится в день рождения Шевченко.