В Раде зарегистрировали законопроект о Едином госреестре ветеранов

Ожидается, что его принятие будет способствовать повышению уровня эффективности проведения государственной политики в отношении ветеранов войны.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» относительно Единого государственного реестра ветеранов войны.

Соответствующий законопроект №9508 зарегистрирован в понедельник, 28 января.

В пояснительной записке говорится, что на сегодняшний день информация относительно лиц, которые подпадают под действие этого закона, является разрозненной и не дает возможности проводить системную и эффективную деятельность по реализации государственной политики в сфере социальной защиты этих лиц. Поэтому его принятие будет способствовать повышению уровня эффективности государственной политики в отношении ветеранов войны.

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Законопроектом вносятся изменения в закон о статусе ветеранов войны, которым предлагается создать Единый государственный реестр ветеранов войны, ответственным за обеспечение формирования и ведения которого и его распорядителем определяется Министерство по делам ветеранов Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2018 года Кабмин принял решение о создании Министерства по делам ветеранов. Штатная структура министерства будет состоять из 325 человек.

22 ноября Верховная Рада по представлению правительства назначила народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Фриз министром по делам ветеранов. Она прогнозирует, что формирование ведомства продлится до июня 2019 года.

4 января Кабмин утвердил положение о Министерстве по делам ветеранов. На министерство возложен ряд задач, в частности, обеспечение прав и интересов ветеранов и членов их семей, чествование памяти ветеранов, содействие популяризации и обеспечению формирования положительного образа ветерана, создание и обеспечение функционирования информационно-аналитической системы учета для администрирования потребностей ветеранов.