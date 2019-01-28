В оккупированном Крыму облили краской памятник "зеленым человечкам" (фото)

Оккупанты решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм".

Памятник "зеленым человечкам", открытый более двух с половиной лет назад в центре оккупированного Симферополя, был облит красной краской.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на "пресс-службу МВД по республике Крым".

Сотрудники "полиции" в Симферополе задержали мужчину, облившего краской памятник "зеленым человечкам".

По словам оккупантов, задержанный находится в состоянии "алкогольного опьянения". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм".

Как сообщал УНИАН, памятник "зеленым человечкам" - российским военным без опознавательных знаков, которые в рамках спецоперации захватывали Крымский полуостров в феврале-марте 2014 года - открыли 11 июня 2016 года неподалеку от крымского парламента в Симферополе.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.