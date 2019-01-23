"Это кто здесь дебильный ребенок?": в детсаду Одессы разразился скандал (видео)

Инцидент с оскорблением случайно зафиксировала на видео мать одного из воспитанников детсада.

В Одессе за оскорбление 4-летнего ребенка уволена сотрудница дошкольного учебного заведения № 203, расположенного в Суворовском районе города.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте образования Одесского городского совета.

Скандал разразился сегодня после того, как мать одного из воспитанников детсада, снимая на видео своего ребенка, случайно зафиксировала, как няня в этой же группе оскорбляет детей.

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В частности, на видеозаписи, которая распространена в сети Интернет, видно, как в помещении группы дети сидят за столиками и едят, а в это время один ребенок начинает что-то напевать. Няня, обращаясь к детям, громко сказала: «Это кто здесь дебильный ребенок?». Затем повторила оскорбление.

По словам женщины, опубликовавшей видеозапись, ее дочь отказывается посещать учреждение, как предполагается, также в связи с грубым обращением его сотрудников.

Директор городского департамента Елена Буйневич заявила, что няня уволена.

«Недопустимо, когда сотрудники дошкольного учреждения оскорбляют малолетних детей», - акцентировала Буйневич.

Ранее в Одессе мать обвинила в избиении своего 13-месячного сына женщину, которая присматривала за ее двумя детьми.