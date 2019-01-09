"Рот в крови, все в гематомах": в Одессе няню обвинили в избиении малыша (видео)

Няня, от которой пахло алкоголем, крепко спала, а на ней лежал годовалый малыш.

В Одессе мать обвиняет в избиении своего 13-месячного сына женщину, которая присматривала за ее двумя детьми.

Мальчика нашли дома с гематомами, а нетрезвая няня в это время спала, говорится в сюжете ТСН.

Синяки, окровавленный ротик, распухшее ухо – таким Мария Литовченко увидела своего младшего сына, когда примчалась с работы. Женщина запаниковала, потому что няня телефону предупредила об увольнении и перестала брать трубку.

Когда женщина влетела в квартиру, увидела старшего 4-летнего сына, который игрался сам. Няня, от которой пахло алкоголем, крепко спала, а на ней лежал годовалый малыш.

"Вижу, что у него весь рот в крови, левая часть опухла от синяков, ухо распухло, все в гематомах. Левая часть лица, кофточка у него вся в больших пятнах крови. Я начинаю будить ее, говорю: что вы наделали? А это так и было", - говорит Мария Литовченко.

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Мать вызвала "скорую" и полицию, мальчика госпитализировали. В больнице засвидетельствовали многочисленные гематомы и травмы. Полиция в это время общалась с няней. "Была опрошена няня малыша, которая отрицала свою причастность к избиению ребенка. Следователями назначено ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений", - пояснила представитель полиции Любовь Гордиевская. На время следствия няню отпустили.

Мария, чтобы уберечь других мам от такой помощницы, написала пост в соцсети. В комментариях отписались не только возмущенные френды, но и сама няня. "Мать – аферистка, чтобы не платить деньги няне, придумывает всякие ужасы. Только что услышала, что я у нее больше работать не буду – театр изобразила", - утверждает женщина. Мария ситуацией шокирована, потому что до сих пор проблем с нянями у нее не было. Эту женщину нашла по объявлению в интернете, она показала диплом о высшем педагогическом образовании и рассказала об опыте работы с малышами.

Односельчане бывшей няни, когда прочитали пост в соцсети, рассказали, что женщина действительно когда-то работала учителем физкультуры, но потом у нее начались проблемы с алкоголем и она уволилась со школы. Убирая дома, Мария нашла бутылку из-под дешевого вина и смятую визитку врача-нарколога. Теперь она хочет добиться для женщины наказания и больше никогда дел с нянями не иметь.