Россия незаконно призвала на военную службу 5,6 тысяч крымчан

Призывники служат не только на территории оккупированного полуострова, но с прошлого года отправляются на территорию РФ.

Россия в нарушение Женевской конвенции незаконно призвала на военную службу 5,6 тыс. жителей временно оккупированного Крыма.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сагирман на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в оккупированном Крыму отмечается активная пропаганда военной службы и незаконный призыв в вооруженные силы РФ.

«Все эти действия носят незаконный характер, например, незаконный призыв в вооруженные силы РФ является нарушением Женевской конвенции, и, по данным Минобороны РФ, в 2018 году в Крыму было призвано около 5,6 тыс. человек на военную службу в РФ», - отметил Сагирман.

Также Сагирман сообщил, что призывники служат не только на территории оккупированного полуострова, но с прошлого года отправляются на территорию России для прохождения службы.