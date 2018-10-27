Российские силовики пришли с обыском на заседание "Крымской солидарности"

Прокурор, который пришел на заседание, сообщил, что он должен осуществить проверку в отношении координатора «Крымской солидарности» Делявера Меметова и правозащитницы Лили Гемеджи.

На заседание общественной организации «Крымская солидарность» в Симферополе прибыли силовики.

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Об этом на своей странице в соцсети сообщает "Крымская солидарность". О визите силовиков пишет на своей странице в «Фейсбуке» и журналист Радио Свобода Антон Наумлюк. По его словам, прокурор, который пришел на заседание, сообщил, что он должен осуществить проверку в отношении координатора «Крымской солидарности» Делявера Меметова и правозащитницы Лили Гемеджи.

Кроме того, по словам журналиста, адвоката Эдема Семедляева подозревают в причастности к организации одиночных пикетов в поддержку фигурантов «дела «Хизб-ут-Тахрир».

На сайтах подконтрольных России силовых ведомств Крыма пока нет информации по этому поводу.

«Крымская солидарность» позиционирует себя как организация, предоставляющая поддержку крымчанам, которые после аннексии полуострова столкнулись с давлением со стороны подконтрольных России органов власти Крыма.