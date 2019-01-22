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Здоровый сон, ежедневные прогулки и свежие овощи: что делать, чтобы уберечься от авитаминоза (видео)

10:51, 22 января 2019
Общество
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Гуляйте больше на свежем воздухе

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Ловите каждый лучик, ведь солнечный свет - лучший поставщик витамина D.

Сохраняйте водный баланс в организме

Важно выпивать свою дневную норму воды, для недопущения обезвоживания организма.

Ешьте витаминную пищу

Наполните свой рацион сырыми овощами, зеленью, корнеплодами и фруктами.

Высыпайтесь

Не забывайте соблюдать режим сна, полноценный сон помогает организму восстановиться.

Такие простые "ритуалы" под силу соблюдать каждому.

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Теги: #вода#витамины#здоровье#витаминная еда