Здоровый сон, ежедневные прогулки и свежие овощи: что делать, чтобы уберечься от авитаминоза (видео)
10:51, 22 января 2019Общество
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Авитаминоз – это недостаток витаминов в организме человека. Главное правило предотвращения болезни – получать их в достаточном количестве.
Что делать, чтобы уберечься от авитаминоза
Предлагаем простые, но действенные методы.
Гуляйте больше на свежем воздухе
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Ловите каждый лучик, ведь солнечный свет - лучший поставщик витамина D.
Сохраняйте водный баланс в организме
Важно выпивать свою дневную норму воды, для недопущения обезвоживания организма.
Ешьте витаминную пищу
Наполните свой рацион сырыми овощами, зеленью, корнеплодами и фруктами.
Высыпайтесь
Не забывайте соблюдать режим сна, полноценный сон помогает организму восстановиться.
Такие простые "ритуалы" под силу соблюдать каждому.
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