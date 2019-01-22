Здоровый сон, ежедневные прогулки и свежие овощи: что делать, чтобы уберечься от авитаминоза (видео)

Авитаминоз – это недостаток витаминов в организме человека. Главное правило предотвращения болезни – получать их в достаточном количестве.

Предлагаем простые, но действенные методы. Гуляйте больше на свежем воздухе Читайте такжеУкраинцам дали советы, как избежать йододефицита Ловите каждый лучик, ведь солнечный свет - лучший поставщик витамина D. Сохраняйте водный баланс в организме Важно выпивать свою дневную норму воды, для недопущения обезвоживания организма. Ешьте витаминную пищу Наполните свой рацион сырыми овощами, зеленью, корнеплодами и фруктами. Высыпайтесь Не забывайте соблюдать режим сна, полноценный сон помогает организму восстановиться. Такие простые "ритуалы" под силу соблюдать каждому.

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