В Киеве начали строительство мемориала на аллее Героев Небесной Сотни (фото)

Руководство музея договорилось с ГПУ о том, что подготовка к строительству на нижнем отрезке аллеи не помешает работе следователей.

В Киеве начались подготовительные работы по сооружению мемориала на аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Революции Достоинства.

Началу работ предшествовали длительные отсрочки, обусловленные различными факторами, основной из которых – незаконченное следствие по расстрелам 20 февраля 2014 года. Генеральная прокуратура добилась ареста участка, выделенного под строительство мемориально-музейного компексу.

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На данный момент достигнута договоренность между руководителями музея и управления специальных расследований Генпрокуратуры о том, что подготовка к строительству на нижнем отрезке аллеи не помешает работе следователей.

Первой очередью строительства комплекса станет строительство мемориала, спроектированного украинскими архитекторами. Их проект победил в открытом анонимном международном конкурсе архитектурных предложений. Исполнителя работ выбрали по итогам торгов в системе ProZorro.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Киеве коммунальщики демонтировали памятник Героям Небесной Сотни для проведения дополнительных следственных действий и окончания эксперимента ГПУ относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года (дел Майдана).