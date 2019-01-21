Без переутомления и депрессии: как "втянуться" в работу после праздников (видео)

Адаптироваться к работе после длительного отдыха следует постепенно.

Новогодние праздники закончились, но многим до сих пор трудно перестроиться на работу. Чтобы переход от релакса к трудовым будням стал легче, следует придерживаться нескольких простых правил.

Не берите на себя слишком много, входите в рабочий ритм постепенно. Чтобы все успеть и не растеряться, напишите список дел на ближайшие два-три дня.

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Подходите к задачам с радостью - начинайте день с интересной работы. Доводите каждое дело до конца по очереди и вычеркивайте из списка. Также сделайте коллегам приятный сюрприз: принесите в офис коробку печенья.

Начните планировать следующие выходные, праздники, отпуск или поход в театр. Проводите вечера в семейном кругу, ходите в спортзал, займитесь тем, что по душе.