На железной дороге в Одессе были обезврежены семь тротиловых шашок весом в 3 кг

Служба безопасности Украины привела характеристики взрывного устройства, обезвреженного в пятницу, 6 февраля, на железнодорожном перегоне в районе Пересыпского моста в Одессе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

Ведомство информирует о семи тротиловых шашках весом в 3 кг с подсоединенными детонаторами и устройством для дистанционного управления.

«Самодельное взрывное устройство было приведено в полную боевую готовность», – уточнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что сотрудники спецслужбы вместе с другими правоохранительными органами усилили меры по охране объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей.

Читайте такжеСБУ задержала двух корректировщиков огня боевиков по городу Счастье«4-5 февраля в результате проведения сотрудниками СБУ во взаимодействии с коллегами из МВД спецоперации в Одессе было пресечена преступная деятельность межрегиональной организованной группы по сбыту стрелкового вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ пророссийским главарям преступных группировок, которые готовились к совершению террористических актов и диверсий», - уточняет пресс-служба ведомства.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в 12.40 поступила информация от одного из диспетчеров о том, что возле одной из опор под Глухим мостом находится подозрительный предмет. Его направили на экспертизу. На данном участке находится перегон «Одесса-порт».

По данному факту начато уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) и ст. 113 (Диверсия) УК Украины.