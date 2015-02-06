В Одессе милиция обезвредила мощное взрывное устройство, установленное на ж/д путях (фото)

В Одессе милиция предотвратила террористический акт на железнодорожных путях.

Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области Владимир Шаблиенко, сотрудниками взрывотехнической службы милиции обезврежено мощное взрывное устройство, установленное на железнодорожном полотне, в районе Пересыпи.

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«Таким образом, в результате действий правоохранителей предотвращен террористический акт», - акцентировал Шаблиенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня примерно в 12.40 поступила информация от одного из диспетчеров о том, что возле одной из опор под Глухим мостом находится подозрительный предмет. Выявленный предмет, прикрепленный к опоре, направили на экспертизу. На данном участке находится перегон «Одесса-порт».