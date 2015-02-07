Макаревич написал песню-обращение к россиянам: "Ну что ты забыл в этом Крыму?"

20:51, 07 февраля 2015
Общество
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Ранее Макаревич пел о том, как его травят за поддержку Украины

Андрей Макаревич / Фото УНИАН

Российский музыкант Андрей Макаревич представил новую антивоенную песню "Разговор с соотечественниками", в которой спрашивает: "Ну чего тебе, брат, не хватало?".

Как сообщает Tablo ID, видео снято 6 февраля в офисе телекомпании "Смак".

Ранее Макаревич пел о том, как его травят за поддержку Украины.

Музыкант начал осуждать политику Путина после аннексии Крыма. Позже он выступил в Святогорске перед детьми-беженцами из Донбасса.

Сейчас регулярно отменяются концерты рокера на территории России. А один из депутатов Госдумы РФ вообще призвал лишить Макаревича всех званий и наград.
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