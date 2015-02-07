Макаревич написал песню-обращение к россиянам: "Ну что ты забыл в этом Крыму?"

Российский музыкант Андрей Макаревич представил новую антивоенную песню "Разговор с соотечественниками", в которой спрашивает: "Ну чего тебе, брат, не хватало?".

Как сообщает Tablo ID, видео снято 6 февраля в офисе телекомпании "Смак".

Ранее Макаревич пел о том, как его травят за поддержку Украины.

Музыкант начал осуждать политику Путина после аннексии Крыма. Позже он выступил в Святогорске перед детьми-беженцами из Донбасса.