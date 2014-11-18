Макаревич отсудил полмиллиона рублей за статью о концерте для украинских военных, которого не было

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение вынес сегодня Савеловский суд Москвы.

В частности, суд признал, что сведения в статье Проханова являются ложными, и обязал ответчика, помимо компенсации в 500 тыс. руб., возместить судебные расходы в сумме 8 тыс. рублей. Такую же сумму на покрытие издержек должна выплатить и газета «Известия», в которой была опубликована статья.

Читайте такжеМакаревич обвиняет замглавы администрации Путина в травле17 августа газета «Известия» опубликовала статью Проханова «Певцы и подлецы», в который утверждалось, что Макаревич в Славянске выступал перед украинскими военными.

«Музыкант Андрей Макаревич, руководитель группы «Машина времени», поехал на Украину, и в расположении украинских войск в Славянске, среди дымящихся руин, на которых еще не выветрилась кровь ополченцев — защитников этого славного города, дал концерт. Его музыка вдохновляла украинских артиллеристов, которые сразу же после концерта отправились на позиции и из тяжелых гаубиц долбили дома, школы и госпитали Донецка, разрывая на части донецких девочек… Под музыку Макаревича истребляли русских в Донбассе. Его концерт в Славянске, в стане карателей, сравним с концертом в дивизии «СС Галичина». Бандеровцы после такого концерта пошли сжигать Хатынь. «Правый сектор», наслушавшись Макаревича, пошел резать горло «кацапам». Кровь русских людей — на пальцах Макаревича», - написал Проханов, известный как фанатичный сторонник президента РФ Владимира Путина и войны России против Украины.

Макаревич заявил, что эти сведения порочат его имя, поскольку на самом деле он выступил в лагере беженцев в Святогорске Донецкой области. Лидер «Машины времени» потребовал через суд опровергнуть ложные сведения, а также взыскать с ответчиков миллион рублей компенсации морального вреда.

«Автор ставит в прямую зависимость концерт и те беспорядки, которые творятся в Донецке. Никому бы в голову не пришло петь и плясать при бомбежке, концерт был дан не в Славянске, где шли бои, а для детей и женщин в Святогорске», - заявила в суде представитель Макаревича Анастасия Расторгуева.

Она отметила, что истец требует взыскать компенсацию именно с Проханова, а на «Известия» возложить только погашение судебных расходов.

Макаревич пообещал, что в случае победы в судебном процессе перечислит отсуженные деньги детям-беженцам, пострадавшим от военных действий на Украине.

Решение Савеловского суда ответчики намерены обжаловать в суде высшей инстанции.

Сам Проханов назвал решение суда по иску Макаревича победой Киева.

«Решение Савеловского суда - это победа Киева над моей любимой Новороссией», - заявил Проханов.

Читайте такжеМакаревич обратился к Путину с просьбой "прекратить шабаш" - российские СМИКак известно, Макаревич открыто высказывался в поддержку украинского народа во время Евромайдана, осуждал аннексию Крыма Россией и действия Путина в отношении Украины. За свою позицию Макаревич подвергался гонениям в РФ, в частности инициативная группа собирала подписи под петицией о лишении Макаревича ордена за заслуги перед Отечеством, врученного правительством России в 2003 году.

12 августа Макаревич в Святогорске выступил с концертом под открытым небом на сцене областного санаторно-оздоровительного комплекса «Жемчужина Донецкой области». На концерте присутствовали дети из этого оздоровительного комплекса и сотни переселенцев из оккупированных районов Донбасса, проживающих в Святогорске в лагере для беженцев.