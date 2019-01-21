Филарет рассказал о контактах ПЦУ с СБУ

По словам Филарета, "с тех пор как Украина стала независимым государством, вмешательства СБУ никакого нет".

Патриарх Филарет уверяет, что СБУ не вмешивается в работу церкви в Украине, хотя определенные контакты с представителями спецслужб происходят.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"С КГБ имели контакты все без исключения архиереи Московского патриархата. Не было архиерея, который не был бы в контактах с КГБ, потому что сама система была такова, что невозможно было иначе управлять церковью. Для того, чтобы даже назначить епископа, кандидатуру надо было согласовать из КГБ", - вспомнил он.

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Однако, по словам Филарета, "с тех пор как Украина стала независимым государством, вмешательства СБУ никакого нет".

На вопрос, общаются ли представители УПЦ Киевского патриархата, а теперь Православной церкви Украины с представителями спецслужб, он ответил: "Общаемся. Но ничего не согласовываем".

"Между КГБ и СБУ колоссальная разница. Тогда мы не могли ничего без решения спецслужб делать, а теперь мы можем делать все, что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится", - пояснил Филарет.