Филарет освятил воду, а люди ныряли в ледяной Днепр: как в Киеве отметили Крещение (фото, видео)

В Киеве обустроили 12 локаций, где жители города и гости смогли окунуться в ледяные воды Днепра.

Ежегодно 19 января православные украинцы празднуют Крещение Господне или Богоявление. В столице также отмечают этот праздник. Так, сегодня в столице обустроили 12 локаций, где жители города и гости смогли окунуться в ледяные воды Днепра.

Одной из самых массовых локаций был Гидропарк.

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В один из главных христианских праздников считается, что вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года, излечивая телесные и духовные болезни. Как оказалось, верят в целебные свойства воды в этот день сотни киевлян, пришедшие в Гидропарк. Но немногие решались нырнуть в ледяной Днепр.

А в это время возле часовни Крещения Господнего, где собралось более трех сотен человек, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет совершил ритуал освящения воды. Патриарх прочитал молитву, освятил воды Днепра, после чего продолжил службу в часовне.

Также в этот день для желающих испробовать святую воду из цистерн в столичный Гидропарк завезли водовозку. А чтобы на территории столичного Гидропарка было спокойно, на месте работали представители Национальной гвардии и общественной организации "Национальная варта".

А в столичном парке "Наталка" одновременно искупались мэры 30 городов Украины.

А вот с высоты и под веселую музыку крещенское купание выглядит еще более красочно.