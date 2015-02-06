Уклонистам от призыва напомнили о праве военкомата ловить их с помощью милиции

Военкоматы имеют все основания обратиться в органы Министерства внутренних дел, если по получении повестки военнообязанные не явились на прохождение медицинской комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель руководителя Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Администрации президента Украины Алексей Покотило.

Читайте такжеВоеннообязанным хотят запретить выезжать за пределы Украины

В частности, Покотило напомнил, что в соответствии с законом о мобилизации и мобилизационной подготовке определен перечень лиц, которых могут призвать во время мобилизации. «Все военнообязанные должны явиться в военный комиссариат, пройти соответствующее медицинское обследование и на основании решения военной врачебной комиссии, они признаются пригодными или не пригодными... и будут призваны в воинские части», - сказал Покотило.

«Если военнообязанный не явился, повестку не получил, то уже у военкома есть все основания обратиться еще раз, обратиться через службы Министерства внутренних дел для того, чтобы выяснить причины, где этот человек находится», - отметил он, пояснив, что речь в первую очередь идет о человеке, который повестку получил, но не явился.

По его словам, таких лиц на сегодняшний день есть очень много.