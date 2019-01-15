Скандальный настоятель Киево-Печерской лавры рассказал, как из-за его проклятий умерли люди (видео)

Из-за проклятий владыки Павла, по его словам, умерли люди.

Настоятель Киево-Печерской лавры Павел заявил, что из-за его проклятий погибли музейщики, которые работали в мастерской.

Священник бывшей УПЦ МП похвастался, что об этом узнал митрополит Владимир. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Лавра. Шлях до небес".

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"В храме ремонтные мастерские. Были открытые дискуссии о выселении этих мастерских... И я сказал, что умрут, если не уйдут. И в один день три человека умерло... После этого написали открытое письмо Блаженнейшему митрополиту Владимиру... Я увидел, что у него из глаз "идут искры"... Он спросил меня, почему я позволяю себе проклинать музейщиков, мол, у них умерло три человека. Я поворачиваюсь и говорю: "До вечера умрете все. Во имя Отца и сына, и Святого Духа". Правда, еще один человек умер", - рассказал настоятель лавры.

Смотрите видео с 24:20

Как сообщал УНИАН, в конце ноября прошлого года Служба безопасности Украины провела обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла.