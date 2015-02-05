Луценко объяснил, почему Рада запретила трансляцию всех новых российских фильмов

Верховная Рада Украины запретила трансляцию фильмов российского производства, снятых Российской Федерацией после 1 января 2014 года. За соответствующий законопроект №1317 проголосовали 259 депутатов, отметил председатель фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко.

По его словам, сообщили УНИАН в пресс-службе «Блока Петра Порошенко», в законопроекте была учтена одна из ключевых поправок, а именно: «В Украине запрещается распространение и публичная демонстрация фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами Российской Федерации, а также фильмов, пропагандирующих (включая представление позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или силовых формирований Российской Федерации или их отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований».

«Речь идет о фильмах, прославляющих государственные и карательные органы государства-агрессора», - отметил Луценко.

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На уточняющий вопрос, запрещает ли эта поправка все фильмы российского производства, Луценко отметил: «Так произошло, что теперь нет ни одного российского фильма без пропаганды насилия и агрессии против Украины и прославления их карательных органов. Не мы виноваты, что соседнее государство милитаризовало свое сознание и пытается навязать это нам».

Политик привел пример из собственного опыта во время нахождения в тюрьме, где было разрешено смотреть фильмы на дисках. «Сначала я перевел заключенных с «Ментов» на «Клан сопрано», а позже поднял до «Рядового Райана». Наконец, мы пришли к просмотру документальных фильмов об истории создания Вселенной и истории мирового искусства. Вывод из этого - даже уничтоженная культура регенерируется», - подчеркнул Луценко.

«Если мы дадим нормальный и качественный продукт на украинском телевидении, я уверен, что у украинцев пропадет любовь к этой идеологической «жвачке», ядовитой для украинского сознания», - резюмировал Луценко.