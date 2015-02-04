Руслана записала песню, посвященную погибшему лидеру "Скрябина"

В записи также принял участие муж и продюсер певицы Александр Ксенофонтов, сообщает ТСН.

"Это моя собственная композиция на слова моего мужа Александра Ксенофонтова. Мы вместе написали эту песню. Это дуэт (с 90-тых это наш первый совместно записанный трек). Это реквием-баллада посвящена другу и брату по сцене Андрею Кузьменко... Кузьме... Мы ее назвали "Ты еще откроешь глаза", - рассказала Руслана.

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Она добавила, что баллада создавалась и записывалась сквозь слезы.

"Записывать вокал было чрезвычайно трудно, но это честные слова от души. Мы очень спешили, записывали ночью, чтобы душа Андрея почувствовала, как мы его безумно любим и будем любить вечно...", - призналась звезда.

За несколько часов Руслана пообещала сделать видеоверсию с кадрами из собственного архива.

Напомним, 2 февралялидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в ДТП.