Повседневность Донецка: гуманитарка, эхо взрывов, бомбоубежища и фатализм

Корреспондент с камерой побывал на улицах города, в бомбоубежище и пункте раздачи украинской гуманитарной помощи.

Из ролика заметно, что люди на полупустых улицах привыкли жить в условиях боевых действий и даже не оборачиваются, когда раздаются отдаленные взрывы.