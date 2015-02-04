Повседневность Донецка: гуманитарка, эхо взрывов, бомбоубежища и фатализм
12:58, 04 февраля 2015Общество
5134 0
Американское агентство Reuters опубликовало видеозапись из оккупированного боевиками Донецка.
Улицы Донецка / Скриншот видео Reuters
Корреспондент с камерой побывал на улицах города, в бомбоубежище и пункте раздачи украинской гуманитарной помощи.
Из ролика заметно, что люди на полупустых улицах привыкли жить в условиях боевых действий и даже не оборачиваются, когда раздаются отдаленные взрывы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter