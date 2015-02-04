Повседневность Донецка: гуманитарка, эхо взрывов, бомбоубежища и фатализм

12:58, 04 февраля 2015
Общество
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Американское агентство Reuters опубликовало видеозапись из оккупированного боевиками Донецка.

скриншот видео Reuters

Корреспондент с камерой побывал на улицах города, в бомбоубежище и пункте раздачи украинской гуманитарной помощи.

Из ролика заметно, что люди на полупустых улицах привыкли жить в условиях боевых действий и даже не оборачиваются, когда раздаются отдаленные взрывы.

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