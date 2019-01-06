Во Львове возле Свято-Георгиевского собора активисты провели акцию «Переходи в Православную церковь Украины» (видео)

Возле Свято-Георгиевской церкви, которая подчиняется бывшей УПЦ Московского патриархата, собралось около 20 молодых людей, которые призывали прихожан «поддержать церковное объединение».

Во Львове сегодня утром у здания Кафедрального Свято-Георгиевского собора молодежь провела акцию «Переходи в Православную церковь Украины».

Как сообщается на странице «Правый сектор/Львовщина» в Facebook, таким образом «украинские националисты призывают верующих и священников поддержать церковное объединение».

На обнародованном видео видно, что возле Свято-Георгиевской церкви, которая подчиняется бывшей УПЦ Московского патриархата, собралось около 20 молодых людей с государственными флагами Украины и красно-черными флагами. Они держали плакаты с надписями: «Переходи в Православную церковь Украины! Долой захватчиков в рясах» и «Долой Московский патриархат из Украины».

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Также активисты призвали прихожан, заходивших в церковь на службу, «поддержать церковное объединение».

Как сообщал УНИАН, четыре общины бывшей УПЦ Московского патриархата из 49, действующих во Львовской области, уже заявили о переходе в Православную церковь Украины.

Сегодня, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляющуюся православную церковь.