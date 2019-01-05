Полиция Харькова объявила в розыск гражданина Турции по подозрению в убийстве студенток-соотечественниц

Он будет объявлен в международный розыск.

Полиция Харькова объявила в розыск гражданина Турции, которого подозревают в убийстве двух 20-летних иностранных студенток.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины, на котором также размещены фотографии подозреваемого.

Отмечается, что он будет объявлен в международный розыск. Так, сообщается, что разыскивается гражданин Турции Цокмез Гусну Цан, 1998 года рождения, за совершение особо тяжкого преступления. Приметы: на вид 20-25 лет, рост 170 см, крепкого телосложения, волосы черные, имеет пирсинг на левой брови и под нижней губой. На лице следы царапин, характерные следам от пальцев рук».

Также работники полиции устанавливают свидетелей преступления, которые 31 декабря в период с 16:00 до 19:00 в районе улицы Валентиновской и станции метро «Студенческая» видели указанное лицо, и водителя автомобиля, к которому обращался разыскиваемый с просьбой отвезти в Международный аэропорт «Харьков».

Как сообщал УНИАН, 3 января около 9:30 в Киевский отдела полиции обратился 19-летний мужчина с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета.

По его словам, студентки с 31 декабря 2018 года не отвечали на телефонные звонки.

В съемной квартире по улице Валентиновской работники полиции обнаружили тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.