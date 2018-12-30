В 2018 году удалось освободить из заложников троих украинцев

Видеоконференция для обсуждения вопроса освобождения заложников, которую украинская сторона инициировала на 27 декабря, была сорвана.

В 2018 году Украине удалось освободить из заложников троих граждан.

Об этом в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Она напомнила, что как представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ почти ежемесячно посещала Минск.

«К сожалению, в этом году совместными усилиями президента, дипломатов, пограничников удалось освободить лишь троих наших - в январе Романа Савкова и в марте - двоих пограничников из тюрем РФ (Б. Марцоня и И.Дзюбака)», - отметила Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданский.

Украинская сторона инициировала на 27 декабря 2018 года видеоконференцию участников гуманитарной группы ТКГ для обсуждения вопроса обмена заложниками 5 января. 27 декабря Геращенко заявила, что Российская Федерация и ее ставленники на временно оккупированной части Донбасса сорвали освобождение заложников и политических заключенных. Украинская сторона хотела обменять 22 осужденных россиян на 22 украинских политзаключенных и 72 сепаратистов на 19 украинских заложников, которых удерживают на оккупированных территориях Донбасса.