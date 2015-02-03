Лидера группы «Скрябин» похоронят под Львовом

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Прощание с Кузьменко состоится в Преображенской церкви.

„Все желающие смогут провести в последний путь Андрея Кузьменко во Львове, в среду, 4 февраля, в 16.00. Прощание состоится в Преображенской церкви с 16.00 до утра следующего дня. Все что будет происходить в Киеве и на похоронах - только для семьи! Просим уважать и считаться с этим решением семьи”, - написал львовский радиоведущий Андрей Большой в Facebook.

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Вечером 2 февраля в центре Львова на проспекте Свободы состоялся вечер памяти лидера «Скрябина». На мероприятие собрались около двух тысяч горожан, они выложили из зажженных свечей слово „КУЗЬМА”. К портрету Кузьменко несли цветы, на площади пели песни „Скрябина”.

По данным пресс-службы горсовета, 5 февраля в 09.00 в церкви Преображения Господня (улица Краковская, 21) состоится Заупокойная Литургия, в 10.45 - прощание, после чего процессия отправится в поселок Брюховичи, где проживают родители Кузьменко, и где похоронят известного музыканта.

В сообщении еще раз подчеркивается: "По желанию родных, похороны в Брюховичах - только для семьи. Таково решение семьи Андрея Кузьменко. Всех поклонников музыканта просят к нему прислушаться".

Как сообщал УНИАН, 46-летний Кузьменко погиб утром 2 февраля в дорожно-транспортном происшествии на Днепропетровщине.

По данным ГАИ, около 08.20 в Криворожском районе, возле села Лозоватка, произошло столкновение внедорожника, в котором находился певец, и грузовика.