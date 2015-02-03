Боевики «ДНР» хотят разрешить расплачиваться на оккупированных территориях фунтами и иенами

Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на так называемый «пресс-центр республики».

"Все сложнее становится обеспечить функционирование нормальной работы предприятий, а значит и стабильной выплаты заработной платы. В тяжелом положении оказались так же пенсионеры и социально не защищенные слои населения", - жалуются боевики, в свое время уничтожившие банковскую систему на подконтрольной им территории Донецкой области.

В "министерстве" осознали, что дефицит наличной денежной массы отражается на всех сферах жизнедеятельности и на уровне жизни жителей оккупированных территорий.

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"Приходится констатировать: что наряду с гривной, которая остается основным платежным средством, могут быть разрешены для обращения на территории Республики другие доступные гражданам валюты: фунты, доллары, юани, иены и евро", - предлагает в качестве выхода из ситуации с дефицитом наличной гривневой массы "министерство финансов ДНР".

Показательно, что российские рубли в качестве возможного платежного средства в заявлении не указываются.