В Одессе в новом общежитии ВМС зарезервированы комнаты для захваченных РФ украинских моряков - Порошенко

В Одессе в новом общежитии Военно-Морских сил ВС Украины зарезервированы комнаты для украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.

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Об этом сегодня заявил президент Украины Петр Порошенко в Одессе во время осмотра общежития для моряков-контрактников ВМС.

Осмотрев открытое на прошлой неделе общежитие улучшенного типа, Порошенко сказал, что это здание «уже казармой не назовешь».

Он также отметил, что экипажи катеров «Бердянска», «Никополя» и буксира «Яны Капу» с нетерпением ждут дома, и сейчас весь мир борется за их освобождение.

«Это кубрики (комнаты в общежитии – УНИАН) зарезервированы для того, чтобы вы могли по возвращении спокойно расселиться», - подчеркнул Порошенко.

Он также акцентировал, что моряков ждут не только родные, а вся Украина. По его словам, в общежитии есть много писем и рисунков от детей, пожелавших украинским героям и их семьям мира, счастья и добра, а также – скорейшего возвращения.

Глава государства добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выступили с требованием немедленно освободить украинских моряков и вернуть корабли, а также обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе.

В свою очередь, министр обороны Степан Полторак уточнил, что в общежитии оборудованы комнаты для не состоящих в браке военнослужащих.

«Но для тех (пленных моряков – УНИАН), кто женат, имеющих детей, по вашему поручению мы уже закупили пять квартир и в феврале закупим другие квартиры, и все семьи будут иметь квартиры», - сообщил министр.

Командующий ВМС Игорь Воронченко передал пряники, которые специально для Порошенко и Полторака испекла мать командира бронекатера «Бердянск» Романа Мокряка.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».