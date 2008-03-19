Туроператоры прогнозируют подорожание туров на майские праздники

Туроператоры прогнозируют некоторое повышение стоимости туров в этом сезоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила гендиректор турфирмы «САМ» Людмила ВЛАСЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее мнению, колебание курса доллара к евро не скажется значительно на цене туров. В то же время она отметила, что, в первую очередь, повысится стоимость путевок в Крым. «Я не думаю, что будет резкое повышение турпродукта. Я думаю, что в Украине быстрее пойдет повышение за счет подорожания бензина, за счет подорожания всего, то есть, в Крыму, в первую очередь, процентов на 20 планируется подорожание», - сказала Л.ВЛАСЕНКО.

В свою очередь директор туркомпании «Проланд» Ярослав ИЦКОВСКИЙ добавил, что основным фактором подорожания является не колебание курса доллара к евро, а повышение стоимости авиатоплива и, как следствие, авиаперевозок. «Курсовая разница не единственная причина, по которой будет повышаться стоимость туров в предстоящий сезон. Одна из основных причин - увеличение стоимости авиатоплива, которое связано с подорожанием нефти. За последние полгода стоимость авиатоплива увеличилась практически в 2 раза, и туркомпании ощутили это увеличение очень серьезно», - отметил он.

По его словам, на майские праздники туры подорожают на 20-25% по сравнению с существующими ценами. «Есть две составляющих увеличения цены - увеличение себестоимости продукта за счет роста авиаперевозки из-за топлива, плюс на майские праздники увеличиваются цены в отелях, так как идет пиковый спрос, плюс колебание курса доллара к евро, плюс спрос определяет предложение. Совокупность всех этих факторов приведет к увеличению стоимости туров на майские праздники в среднем на 20-25%», - отметил Я.ИЦКОВСКИЙ. При этом он добавил, что это будет краткосрочное увеличение, и, начиная со 2-й декады мая, цены стабилизируются.

Вместе с тем он не исключил возможности роста цен в целом в летний сезон, в зависимости от конкретной страны. «Здесь нужно делать дифференциацию по странам. Некоторые вырастут сильно, некоторые традиционно», - отметил он. К примеру, стоимость туров на наиболее популярное направление - Турцию, где стоимость отелей в т.г. увеличилась в среднем на 15-25%, в среднем по всему сезону увеличится на 20-25%, считает он. При этом он не исключил того, что операторы могут снижать цены, даже за счет своей рентабельности, поскольку количество предложений может превысить спрос.