Ряд посольств стран Шенгенской зоны не открывают визы по новым биометрическим паспортам

Визовые центры некоторых посольств стран Шенгенской зоны отказываются принимать от граждан Украины биометрические документы для оформления виз.

О существовании такой проблемы сообщают эксперты, также ее признают дипломаты, сообщает Украинская правда.

"На сегодня по биометрическим паспортам невозможно открыть шенгенские визы. Проблема в том, что каждое консульство должно иметь при себе физически бланк биометрического паспорта. Однако из МИДа в посольство не передано достаточного количества паспортов, чтобы посольство могло сверить (с образцом) и проверить, настоящий ли это паспорт", - заявил председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук в понедельник на пресс-конференции в УКМЦ.

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Он отметил, что некоторые посольства уже получили необходимые образцы. "В МИД знают об этой проблеме. По нашим данным, МИД должен решить ее в течение недели", - сообщил эксперт.

В генконсульстве Польши во Львове подтвердили, что в течение длительного времени не ставили визы в документы с биометрикой.

"Паспорта очень хорошие, но возникла проблема с тем, что их нужно было сначала ратифицировать этот биометрический паспорт нужно было показать другим государствам для того, чтобы они его признали. Также представить консульским учреждениям", - рассказал генконсул Польши во Львове Ярослав Дрозд, которого цитирует Укринформ.

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"Ведь мы не можем поставить визу только потому, что видели образец паспорта в газете", - отметил дипломат, добавив, что генконсульство уже начало принимать документы, но получить визу в такой паспорт будет возможно не ранее, чем за две недели.

Как известно, Украина с 12 января начато оформление биометрических паспортов гражданина для выезда за границу.