На Полтавщине на конец дня в пробках остается около 1,5 тысячи автомобилей

Из-за непогоды частично обесточены 58 населенных пунктов.

В Полтавской области на конец дня в пробках остается около 1,5 тысячи автомобилей.

Об этом УНИАН сообщил начальник облуправления полиции Полтавской области Андрей Замахин.

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«По состоянию на 18:00, 26 декабря на заснеженных трассах области вместе со спасателями и нацгвардейцами мы помогли вытащить из сугробов более 150 транспортных средств и эвакуировали 295 человек.

По нашим подсчетам в пробках остается около 1,5 тысячи автомобилей (однако эта цифра динамическая).

Сейчас многочисленное скопление транспорта зафиксировано в трех районах области: Кобелякском (с. Бродщина), Новосанжарском (с. Лелюховка) и Диканьском (с. Нелюбовка).

«Из-за непогоды частично обесточены 58 населенных пунктов»,- сообщил Замахин.

Он также отметил, что на автодорогах работают 5 мобильных пунктов обогрева: 2 в с. Красногоровка, один – в с. Марьяновка (Великобагачанский район автодорога Киев-Харьков) и 2 - в с. Липовое (Глобинский район, автодорога Киев-Кременчуг).

Как сообщал УНИАН, запрет на въезд автотранспорта на территорию Полтавской области будет действовать как минимум до 12.00 27 декабря.