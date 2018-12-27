Следующая агрессия РФ "будет жестче": боец ВСУ предупредил о вероятности нового военного положения

Военный подчеркнул, что введение военного положения помогло Украине отработать взаимодействие и совместную подготовку оперативного резерва.

Сейчас у президента Украины Петра Порошенко нет причин для продления военного положения. Но его могут ввести заново, если Россия опять проявит прямую агрессию.

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Такое мнение высказал участник АТО, военнослужащий 10-й ОГШБ Глеб Бабич, передает «Обозреватель». По его словам, после захвата РФ украинских кораблей в Черном море новый акт агрессии будет намного жестче.

"Это был первый случай, когда они открыто применили оружие против наших военнослужащих. Если подобное произойдет в следующий раз, поверьте, тогда будет более тяжелый случай, и нам придется вводить это положение", — заверил Бабич.

Он также подчеркнул, что введение военного положения помогло Украине отработать взаимодействие и совместную подготовку оперативного резерва номер один. В результате эта подготовка продемонстрировала очень высокие результаты.

"Она показала, что мы готовы. И все те, кто говорит: "я в любой день, когда будет надо, возьму собранный рюкзак и приду в военкомат — так и сделают. Более того, в некоторых районах людей пришло в несколько раз больше, чем было нужно. Страна отрепетировала ситуацию", — пояснил ветеран.