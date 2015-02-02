ГПУ возобновила расследование возможной подделки подписи на документах при продаже «Интера»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил генпрокурор Виталий Ярема.

«Да, мы действительно сегодня возобновили производство. Прокуратура Киева проводит расследование. Назначены экспертизы, потому что там была некоторая неясность», - сказал Ярема.

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В то же время, СМИ раньше сообщали, что Генеральная прокуратура Украины по обращению народного депутата из «Блока Петра Порошенко» Сергея Лещенко начинает уголовное производство относительно возможной подделки подписи Игоря Плужникова при отчуждении телеканала «Интер». Об этом Лещенко сообщил в Facebook, обнародовав ответ ГПУ на его депутатское обращение.

«Речь идет о фальсификациях, которые предшествовали консолидации пакета в размере 61% для продажи «Интера». В 2009-ом Хорошковскому как первому заместителю главы СБУ удалось похоронить это дело. Посмотрим, как новая Генпрокуратура пройдет это испытание», - написал Лещенко.

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Справка УНИАН. Прежний владелец «Интера» Плужников, который владел 71% акций телеканала, умер 22 июня 2005 года в немецкой больнице от острого инфекционного гепатита в возрасте 46 лет.

Вскоре после этого его вдова продала 61% компании первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Валерию Хорошковскому.

Народный депутат от БЮТ Владимир Пилипенко заявлял, что есть данные о том, что передача прав собственности на телеканал осуществлена незаконным путем.

В апреле 2009 года министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявлял, что в милиции не исключают, что нотариально засвидетельствованная копия поручения на передачу права собственности телеканала «Интер» от имени Плужникова в части его подписи и фамилии фальсифицирована.

В июле 2009 года временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств смерти народного депутата IV созыва Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью - акциями телекомпании «Интер» подтвердила установленный экспертизой факт фальсификации подписей Плужникова на документах об отчуждении акций телеканала «Интер».

Как сообщил председатель ВСК ВР Андрей Портнов, ВСК установила, что материалы экспертиз по этому делу противоречат друг другу, заявления работников Генеральной прокуратуры не отображают реальных обстоятельств дела.

Кроме того, по его словам, во время заседания ВСК было подтверждено, что дело о банкротстве одного из крупнейших акционеров «Интера» - ассоциации «Деловой мир» - фальсифицировано.

По словам депутата, ВСК приняла решение требовать от Генпрокуратуры обратиться с иском в суд по поводу обстоятельств фальсификации дела о банкротстве самого большого акционера «Интера» - ассоциации «Деловой мир», которая владела 51% акций телеканала.

Напомним, 1 января, УНИАН сообщал, что, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинова вопрос лишения "Интера" лицензии должен быть рассмотрен безотлагательно.

«В новогоднюю ночь, когда вся нация чувствовала единение, телеканал «Интер» традиционно действовал против Украинского государства, транслируя концерт тех людей, которые издевались над нашей страной, поддерживая террористов и приветствуя захват Крыма и Донбасса», - сказал секретарь СНБО.