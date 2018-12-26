Светлана Лобода о личном: я невеста, но черная

Лобода ответила на вопрос о том, увидят ли ее когда-нибудь в свадебном платье.

Опальная украинская певица Светлана Лобода заявила, что не видит смысла объяснять то, что никого не касается, комментируя личную жизнь.

Такое признание она сделала в интервью Woman.ru. По словам Лободы, свадебные платья никогда ее не привлекали.

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"Я в этом смысле неклассическая женщина: предпочту кроссовки, рваные джинсы и безумный уикенд где-нибудь в Кении", - рассказала артистка.

"Я невеста, но черная вместо этих белых дам…" - есть такая строчка в одной из моих песен. В этом вся я. Я другая. И на самом деле сегодня таких много: жизнь перестала быть шаблоном, клише", - ответила певица на вопрос о том, увидят ли ее когда-нибудь в свадебном платье.

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.