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Светлана Лобода о личном: я невеста, но черная

17:53, 26 декабря 2018
Общество
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Лобода объяснила, почему не рассказывает о личном / фото Instagram Светлана Лобода

Такое признание она сделала в интервью Woman.ru. По словам Лободы, свадебные платья никогда ее не привлекали.

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"Я в этом смысле неклассическая женщина: предпочту кроссовки, рваные джинсы и безумный уикенд где-нибудь в Кении", - рассказала артистка.

"Я невеста, но черная вместо этих белых дам…" - есть такая строчка в одной из моих песен. В этом вся я. Я другая. И на самом деле сегодня таких много: жизнь перестала быть шаблоном, клише", - ответила певица на вопрос о том, увидят ли ее когда-нибудь в свадебном платье.

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.

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Теги: #Светлана Лобода