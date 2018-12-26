Журналисты показали, как будут праздновать Новый год в оккупированном Крыму и на Донбассе (видео)

В Луганск, как и в Донецк, сосны везут из России.

До Нового года остаются считанные дни, и подготовка к зимним праздникам идет полным ходом по обе стороны линии разграничения – в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Как выглядит предновогодняя суета на улицах Симферополя, Донецка, Луганска и Краматорска, показали журналисты "Крым.Реалии".

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В среднем елка в оккупированном Донецке стоит 105-380 гривень, цена зависит от ее высоты и пышности. Говорят, что сосны везут из РФ. Но есть и те, кто обходит елочные базары стороной - у них искусственное новогоднее дерево.

Многие в оккупированном городе еще по советской традиции заранее покупают продукты к Новому году, чтобы накрыть класический праздничный стол.

В Луганск, как и в Донецк, сосны везут из России.

В супермаркетах Симферополя подготовка к Новому году идет полным ходом, там можно увидеть плюшевые символы 2019 от российского производителя. Украинских конфет в магазинах оккупированного Крыма журналисты не нашли.

На крымских базарах тоже полно товаров к Новому году, а живые сосны тоже везут из РФ.

Ранее в сети опубликовали фото городских елок и предновогодних мероприятий, которые проходят в оккупированном Крыму.