В Украине празднуют Католическое Рождество: сочельник, традиции и символы

Католики и прихожане части православных церквей в ночь на 25 декабря празднуют Рождество Христово.

24 декабря католики отмечают Сочельник или Навечерие Рождества, а на следующий же день - 25 декабря празднуют Рождество. В этот день, по библейским преданиям, Дева Мария родила Иисуса Христа.

Католическое Рождество — еще один особый религиозный праздник, наполняющий человеческие души теплом и милосердием. Он отмечается 25 декабря во многих странах мира.

Традиции и обряды Католического Рождества

Для католиков Рождество - один из главных праздников в году. Поэтому существует огромное количество обрядов и традиций, которые важно соблюдать в этот день.

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Готовиться к Рождеству католики начинают еще за четыре недели. Этот период называется Адвент и включает дни покаяния, исповеди, причастия.

Католический праздник Рождества Христова имеет пять дней предпразднества (с 20 по 24 декабря) и шесть дней послепраздника. 24 декабря в преддверие Рождества Христова католики соблюдают особо строгий пост.

По традиции пост сочельника заканчивается с появлением на небе первой вечерней звезды, после чего во всех католических и протестантских храмах по всему миру совершаются торжественные рождественские богослужения, присутствие на которых для католиков обязательно. Во время мессы вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя.

Сочельник накануне Католического Рождества

24 декабря католики латинской традиции и другие христиане, которые руководствуются Григорианским и Новоюлианским календарями, отмечают Святую Вечерю. Святой вечер — это собственно последний день четырехнедельного поста, который предшествует Рождеству.

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Вечером 24 декабря, когда загорается первая звезда, которая когда-то указала дорогу мудрецам к новорожденному ребенка, семьи собираются за праздничным столом. Перед началом трапезы читается отрывок из Евангелия, поется первая колядка, потом все преломляют рождественский хлеб — облатку, символизирующую радость праздника, который приближается. Облатки освящаются в храмах во время поста перед Рождеством.

На скатерть обеденного стола иногда кладут несколько жгутов сена — как напоминание о Вифлеемских яслях. Кроме кутьи, на столе обязательно стоят 12 постных блюд. В конце Сочельника традиционно поют колядки и идут в храм на праздничную рождественскую Мессу.

По древнему обычаю, берущему начало еще в обрядах Первой Церкви, в сочельник едят постные блюда. Трапеза носит религиозный характер и очень торжественная. Перед самым началом застолья читают отрывок Евангелия от Св. Луки о Рождестве Христа. Весь ритуал трапезы Сочельника возглавляет отец семейства.

Одна из важнейших традиций в канун католического Рождества - пост в сочельник. В этот день нельзя ничего есть, кроме зерна пшеницы или ячменя, сваренных в воде и приправленных медом. Заканчивается пост с появлением первой звезды на небе.

С самого утра католикам необходимо сходить в церковь на исповедь. Объясняется это тем, что католическое Рождество нужно встречать только с чистой душой, поэтому исповедоваться нужно обязательно.

Рождество - это очень тихий и семейный праздник. Накануне нужно обязательно убрать в доме, а также украсить его. Главное, сделать это заранее. Ведь на Рождество запрещается заниматься любой работой, в том числе и уборкой. Поэтому сделать это нужно за несколько дней до самого праздника.

Что касается праздничных блюд на Католическое Рождество, то у каждой народности они традиционные:

В Америке индейка с клюквенным соусом — главное и обязательное блюдо.

В Литве готовят накануне праздника кутью, блюда из рыбы и другую нежирную пищу.

В Дании жарят гуся или утку с яблоками, готовят рисовый пудинг и сладкую кашу из риса с добавлением изюма и корицы.

В Австрии и Венгрии — наоборот, не готовят птицу, считая, что так может отлететь удача и счастье.

В странах Скандинавии накануне праздника режут поросят, делают мясные копчености и варят солодовый напиток.

Перед Рождеством также выпекают специальное печенье (печенье с предсказанием), а бумажку, на которой написано предсказание, кладут внутрь. Печеньем угощают всех гостей, которые приходят в дом в эти дни.

Символы Католического Рождества

Главным символом праздника является шопка (вертеп). Ее устанавливают в каждом доме. Родители показывают фигурки детям и повествуют истории. При этом молятся. Еще одним необычным атрибутом является сено на столе, которое кладут под скатерть. Этим верующие показывают то, что в их доме рождается Иисус.

Праздничный ужин по традиции накрывают только из постных блюд: овощные салаты, яблоки, мед, орехи, изюм, различные овощи. Обязательно на столе должна быть рыба, а вот от мясных блюд нужно отказаться.

Интересно, что за рождественским столом можно найти одно пустое место, рассчитанное для любого, кто может зайти в гости.

Колядование у католиков наступает после Рождества. Взрослые с детьми переодеваются и ходят по домам, поют песни, рассказывают стишки. При этом церковь негативно относится к такой традиции. По их мнению, колядки - это отголосок язычества, который нужно искоренить.

Рождественский венок — вечнозеленый атрибут с четырьмя свечами, которые зажигают постепенно, чтобы осветить путь Господа.

Нарядные свечи — свет пламя способного разогнать темные силы и создать неповторимую атмосферу в доме.

Подарки — по преданию, дарителем долгожданных даров на Католическое Рождество может быть Иисус Христос, Святой Николай, волшебные гномы, Санта Клаус со своей оленьей упряжкой, ловкий невидимый человек.

Рождественский колокольчик — его звон приветствует появление на свет Христа и помогает разогнать злых духов в темноте.

Поздравительные открытки — с возникновением почты, появилась возможность поздравлять близких и друзей, которые в этот день не могут разделить с нами радость, так как находятся очень далеко. Компьютерные технологии сделали актуальными электронные поздравительные письма и открытки в честь праздника.

Рождественский банкет — все самые близкие собираются вместе за общим торжественным столом и угощаются разнообразными вкусными блюдами, а поскольку в этот день заканчивается строгий пост, все верующие с особым вкусом могут оценить приготовленное угощение.

Как празднуют Католическое Рождество в мире