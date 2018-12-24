"Хоть костюм оливье": психолог рассказала, как правильно одеть ребенка на новогодний праздник

Психолог отметила, что всегда нужно смотреть на то, как дети чувствуют себя в праздничных костюмах.

Готовя ребенку костюм на Новый год, не нужно ограничиваться надоевшими "зайчиками" и "снежинками". Но при этом главное – учитывать мнение ребенка.

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Об этом сказала психолог Наталья Шестак, передает «Обозреватель». Она подчеркнула, что всегда нужно смотреть на то, как ваши дети чувствуют себя в праздничных костюмах.

"С одной стороны, то, что мы сегодня видим – радует наш взгляд. Потому что все эти зайчики и снежинки давно приелись и воспринимаются тоскливо. Но это мы о себе говорим. Поэтому, если вы планируете костюм, то должны спрашивать мнение ребенка", – рассказала Шестак.

По ее мнению, при соблюдении этих условий можно создать что угодно, хоть костюм оливье. Стоит просто спросить: ребенок хочет быть оливье? Если да – делайте такой костюм, но при этом он должна чувствовать себя звездой.

"Ребенок должен быть оливье всемирного масштаба, космического масштаба. Это должно дать ему энергию, уважение к себе. Советуйтесь и принимайте участие в создании костюма вместе", – подытожила психолог.