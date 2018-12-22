Рождественскую ярмарку в центре Львова закрывают

Четырех пострадавших в результате взрыва в одном из деревянных домиков госпитализировали, двое из них находятся в реанимации и двое - в ожоговом отделении.

Во Львове закроют Рождественскую ярмарку, где сегодня произошел взрыв и пострадали четыре человека.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, такое решение было принято во время оперативного совещания руководства города.

«Город принял решение закрыть работу ярмарки до результатов расследования и решения городской комиссии по технике безопасности и чрезвычайным ситуациям ... Заседание городской комиссии по технике безопасности и чрезвычайным ситуациям относительно этой ситуации состоится сегодня», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва газового баллона в одном из деревянных домиков четырех человек госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова, двое из них находятся в реанимации и двое - в ожоговом отделении.

По словам начальника городского управления здравоохранения Владимира Зуба, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Госпитализированы четыре человека. У всех - ожоги лица, шеи, верхней части туловища и верхних конечностей. Площадь и глубина ожогов сейчас уточняются. Медикаментами мы обеспечены», - отметил медик.

Городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что «существует категорический запрет использовать в рождественских домиках любые баллоны».

Следовательно, сегодня в мэрии срочно соберут городскую комиссию, где будет принято решение о дальнейшем функционировании Рождественской ярмарки во Львове.

«Никто не снимает ответственности с организаторов, потому что они организаторы, они взяли на себя обязательства, должна быть безопасность. То, что произошло, такое чрезвычайная ситуация, в этом есть их упущение. Элементарное нарушение техники безопасности привело к такой беде. И главное, что всех предупреждали: категорически запрещено использовать любые баллоны. Все это знали, но хотели больше заработать. Вот и заработали», - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 декабря, на проспекте Свободы на территории Рождественской ярмарки в 13.22 произошел взрыв в одном из деревянных домиков. Затем пожар перекинулся на два соседних торговых павильона. Осколочное ранение и ожоги получили четыре человека.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"), предусматривающей наказание - до трех лет ограничения свободы.