Украинцев ждет рабочая суббота, а потом - "длинные" выходные
13:42, 21 декабря 2018Общество
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Всего в декабре в Украине 11 выходных, включительно с праздниками.
25 декабря отмечается католическое Рождество / Фото УНИАН
В субботу, 22 декабря, в Украине будет рабочий день вместо понедельника, 24 числа.
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Украинцы отдыхать три дня подряд по случаю католического Рождества – 23, 24 и 25 декабря. В Украине это официальный выходной уже второй год подряд.
Таким образом, украинцев ждет первый трехдневный викенд перед Новым годом, который также будет отмечаться три дня.
Ранее УНИАН сообщал, что 1 января 2019 года приходится на вторник - и понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим, а отработать его рекомендовано в субботу, 29 декабря.
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