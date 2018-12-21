цей матеріал доступний українською

Украинцев ждет рабочая суббота, а потом - "длинные" выходные

13:42, 21 декабря 2018
Общество
491 0
25 декабря отмечается католическое Рождество / Фото УНИАН

Читайте такжеРада утвердила календарь памятных дат и юбилеев в Украине в 2019 году

Украинцы отдыхать три дня подряд по случаю католического Рождества – 23, 24 и 25 декабря. В Украине это официальный выходной уже второй год подряд.

Таким образом, украинцев ждет первый трехдневный викенд перед Новым годом, который также будет отмечаться три дня.

Ранее УНИАН сообщал, что 1 января 2019 года приходится на вторник - и понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим, а отработать его рекомендовано в субботу, 29 декабря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Рождество#Новый год#выходные#выходные в Украине