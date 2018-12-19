Самый современный в Украине молодежный центр KVADRAT открыт на Винниччине

Молодежный центр «Квадрат» – это 700 кв. м креативного пространства в самом центре города для выработки и реализации творческих и бизнес-идей, научных, социальных и общественных инициатив.

Сегодня, 19 декабря, в Виннице открыли областной молодежный центр «Квадрат».

Молодежный центр «Квадрат» – это 700 кв. м креативного пространства в самом центре города для выработки и реализации творческих и бизнес-идей, научных, социальных и общественных инициатив. Помещение содержит лектории, лабораторию, коворкинг-зону, студию звукозаписи, площадку для создания on-line радио и телевидения и проведения мероприятий на 300 человек. Центр будет иметь современную лабораторию для проведения научных исследований, изготовления прототипов собственных идей (3D принтеры, лазерный резак, режущий плоттер, сверлильный и точильный станки).

Открытие стартовало с Форума KvadratGrangOpening, который собрал молодежь из всех уголков Украины. На Форуме работало шесть дискуссионных панелей, которые тематически дублировали направления работы центра: образование, наука, культура, бизнес, современные медиа, власть и общество. В ходе дискуссий спикеры определили болевые точки, достижения и вызовы, которые возникают в определенных сферах. Спикерами форума выступили Павел Шеремета, Валерий Примост, Александр Вареница, Максим Демский, Леонид Марущак, Петр Мысливый, Екатерина Калитко.

Обращаясь к участникам мероприятия, председатель облгосадминистрации Валерий Коровий выразил убеждение, что областной молодежный центр «Квадрат» станет фундаментом для развития молодежной политики области. «Мы стремились изобрести новые механизмы сотрудничества с молодежью. Принципиально важным было двигаться по пути формирования среды, где молодежь чувствовала бы себя комфортно, творчески, имея все возможности для развития», – подчеркнул Коровий.

Обращаясь к собравшимся, заместитель министра молодежи и спорта Александр Ярема подчеркнул, что история создания «Квадрата» – это иллюстрация принципа, на котором сегодня базируется молодежная политика в Украине – никаких решений для молодежи без молодежи. «Молодые люди фактически сформулировали запрос, сумели прокоммуницировать его, заручиться поддержкой различных ветвей власти. Подобных «Квадрату» заведений в Украине нет, это уникальный пример и уникальный опыт, которым можно гордиться и необходимо распространять среди других регионов Украины», – подчеркнул Ярема.

«Каждый из нас должен осознать простую истину: Украина начинается с тебя. На примере «Квадрата» город, область и государство сумели сработать на результат. «Квадрат» станет местом встречи творческих и инициативных людей, с нестандартными подходами и современным мышлением, которые, обмениваясь идеями и энергетикой, станут движущей силой прогресса нашей области», – такое убеждение высказал председатель облсовета Анатолий Олийнык.

«За два с половиной года мы изучили опыт лучших открытых пространств и молодежных центров страны и мира, - сообщила и.о. директора Центра Светлана Яровая, - важным является и то, что центр функционировал в экспериментальном режиме больше года. Наполнялся идеями, ценностями, людьми и проектами. В центре абсолютно инклюзивная и доступная среда и есть намерения претендовать на Знак качества Молодежных центров Совета Европы».